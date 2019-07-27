ينطلق اليوم وحتى الرابع من أغسطس المقبل بمدينتي الجونة والقاهرة، أعمال الدورة الخامسة عشر للمؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي، والذي يعد أهم حدث في مجال التصنيع الرقمي في العالم، وتعد مصر أول دولة تستضيف هذا الحدث العالمي في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، مما يعزز مكانتها الكبرى في هذا المجال.

ويستضيف المؤتمر في دورته الجديدة، أعضاء وممارسين وباحثين ورجال أعمال من أكثر من 1600 معمل تصنيع على مستوى العالم لمدة أسبوع، يتم خلالها استعراض التصنيع الرقمي حول العالم، والمستجدات في هذا المجال الحيوي، والهام في حلقات نقاش ومحادثات وورش عمل عملية حول مبادئ وتطبيقات التصنيع الرقمي.

كما يستضيف المؤتمر هذا العام أبرز المتحدثين الرئيسيين من كبرى الجامعات على مستوى العالم ورجال أعمال في مجال التصنيع الرقمي وخبراء التكنولوجيا ومصممين، وعلماء آثار.

ويعمل المؤتمر على تعزيز المشاركة والمناقشات والتعاون وإنشاء مجتمعات حول مختلف المصالح المحلية والعالمية المتعلقة بالتصنيع الرقمي والابتكار والتكنولوجيا.

وتعتبر استضافة مصر للمؤتمر الدولي للتصنيع الرقمي " فاب 15" تأكيدا على اهتمامها بمجال التصنيع الرقمي، وتشجيع العاملين والباحثين في هذا المجال الذي ينمو بشكل كبير، كما يعمل المؤتمر على تبادل الخبرات التي ستساعد في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتمكين المواطنين من العمل معاً لمعالجة القضايا الرئيسية التي تواجه العالم من خلال النهوض بالإبتكار.

ومن المقرر أن تناقش الدورة الجديدة من المؤتمر الكثير من الموضوعات، منها مسارات العمل على تعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs).