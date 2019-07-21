أكد الدكتور عمرو عدلي، نائب وزير التعليم العالي الجديد لشئون الجامعات، أن تكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال تعتبران بمثابة منجم الذهب لمن يحملهما.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن تكنولوجيا المعلومات تستخدم على نحو متطور للغاية في صناعة الأفلام: "كمان أي حاجة محتاجة لإدارة الأعمال، وهنا الكلام على كليات التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية".

وتابع: "سوق تكنولوجيا المعلومات أكبر من طب وهندسة، لأن الاحتياجات لها أكبر".

وقال إن الدولة تسعى لزيادة القيمة المضافة، لافتًا إلى أن معظم مصانع مصر لا تحتوي على إدارات البحوث والتطوير، ومن ثم كان الحل هو اللجوء إلى الجامعات والمراكز البحثية، وهو ما سبب تمرير قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا، حيث يسمح للجامعات بإنشاء شركات في هذا الصدد، كما منح إعفاءات ضريبية وجمركية للجهات الصناعية التي ستلجأ للمراكز البحثية لتطوير منتجاتها.

وأشار إلى أن بعض جهات التمويل مستعدة لتحمل المخاطرة بدلًا من الجهات الصناعية وتمويل بعض أنشطة البحوث والتطوير في الجامعات، خدمة لاقتصاد الدولة، وهذا ما سيؤدي إلى زيادة الطلب على خريجي الجامعات التكنولوجية والقانونيين المتخصصين في مجال حماية الملكية الفكرية.