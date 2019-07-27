ضبط خلية موالية لـ"داعش" في طنجة

تمكّنت الشرطة المغربية، اليوم، من تفكيك خلية موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي، تتكون من 5 متطرفين تتراوح أعمارهم بين 24 و36 سنة، في مدينة طنجة شمال البلاد.

ومن بين المقبوض عليهم، معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، سبق له أنَّ قاتل في صفوف إحدى الجماعات الإرهابية بالساحة السورية العراقية، حسبما أفادت "روسيا اليوم" نقلًا عن بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية.

وأضاف البيان، أنَّ "المعطيات الأولية، أفادت بأنَّ أفراد هذه الخلية الإرهابية كانوا على صلة مع عناصر ميدانية موالية لتنظيم (داعش) الإرهابي، بهدف التنسيق والإعداد لاستهداف أحد المواقع الحساسة بالمملكة".