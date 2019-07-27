الجيش الوطني الليبي يبشر: حققنا انتصارات والميليشيات في طريقها للنهاية

قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، إن القيادة العامة أمرت بضرب مسار خروج الطائرات المسيرة التابعة لقوات الوفاق ووقف عملياتها.

وأضاف في مدخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"، أن القوات الجوية الليبية نفذت أكثر من عشر ضربات جرى خلالها تنفيذ عدد من الضربات على مطار القاعدة الكلية الجوية، مضيفا أنه جرى ضرب غرف العمليات التركية التي خرجت منها الطائرات المسيرة واستهداف طائرات وحشد لمليشيات سرت التي كانت تجهز لعمل عسكري".

وتابع: "هذه الضربات حققت أهدافها على الصعيد الميداني وحققت انتصارات، حيث استطاعت القوات الليبية السيطرة على النقلية جنوب العاصمة طرابلس، وهي منطقة تطل مباشرة على العاصمة وتطل مباشرة على الطريق الذي يؤدي إلى مقر القيادة السابقة، وهو الطريق المؤدي إلى ميدان الشهداء".

وأكمل: "الجيش يفتح الطريق للسيطرة على كل المناطق، التي لا زالت تتواجد فيها الميليشيات التابعة لتنظيم الإخوان المدعوم من تركيا وقطر، وأؤكد أن كل محاولاتهم بائسة ودون جدوى، فإرادة الشعب كما قال القائد العام سوف تنتصر وتعلو راياتهم وتنهي هذه المأساة".

وأشار "المحجوب" إلى أن هناك معلومات مؤكدة حول هروب عدد كبير من قادة الميليشيات من ضمنهم، فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني سابقا، مؤكدا أنه سوف يغادر أما إلى تركيا أو بريطانيا بعد أن أدى دوره الخسيس في دعم جماعة الإخوان الإرهابية، حيث كان عونا لهم في فترة تولية رئاسة حكومة الوفاق، على حد تعبيره، منوها بأن هذه الميليشيات في طريقها إلى النهاية.