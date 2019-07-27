اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنَّ الاجتماع تناول جهود تطوير المنظومة الكروية في مصر، وتطورات "مشروع الموهبة والبطل الأولمبي"، والاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في أولمبياد طوكيو 2020، بالاضافة إلى تطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

السيسي يوجه باتباع الأساليب العلمية في إعداد اللاعبين وتدريبهم

ووجه الرئيس السيسي، باتباع الأساليب العلمية في إعداد اللاعبين وتدريبهم وتذليل جميع الصعوبات أمامهم من أجل المنافسة الجادة في أولمبياد طوكيو 2020، مؤكداً التعامل مع جميع مكونات المنظومة الرياضية؛ بما في ذلك النواحي البدنية والنفسية والغذائية والصحية إلى جانب التدريبية والفنية، وذلك بالنظر لكون الرياضة تمثل منظومة متكاملة تشمل العديد من العناصر المتداخلة.

الرئيس يؤكّد أهمية المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

كما أكد الرئيس السيسي، أهمية المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي والذي يهدف لاكتشاف وانتقاء المواهب وصقلها وإعدادها لأعلى المستويات الرياضية العالمية.

وزير الشباب يعرض مستجدات تنفيذ مشروع رعاية الموهوبين في كرة القدم

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنَّ وزير الشباب عرض خلال الاجتماع تقريراً عن الجهود الجارية لتطوير المنظومة الكروية المصرية على جميع المستويات، ومستجدات تنفيذ مشروع رعاية الموهوبين في كرة القدم، والذي يهدف لانتقاء أفضل المواهب الكروية من جميع أنحاء مصر.

كما عرض وزير الشباب، الرؤية الاستراتيجية لتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، في ضوء الرئيس بإيلاء أعلى درجات الاهتمام لمراكز الشباب وتطويرها وتزويدها بمراكز خدمية وترفيهية متكاملة.

صبحي يعرض جهود تطوير منظومة الطب الرياضي والمشاركة الرقمية للشباب

كما عرض وزير الشباب أيضاً، جهود الوزارة في تطوير منظومة الطب الرياضي في مصر، وتنفيذ منظومة الربط الإلكتروني، وبرنامج المشاركة الرقمية للشباب الذي يهدف لتوعية الشباب بالعالم الرقمي وتعزيز قدراتهم على المشاركة المجتمعية باستخدام تكنولوجيا المعلومات.