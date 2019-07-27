أصيب 6 أشخاص بينهم 4 سيدات، اليوم، في حادث تصادم سيارة ميكروباص في سور كوبري ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

كان اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص بسور الكوبري العلوي بميت غمر ووجود مصابين.

وانتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق الميكروباص أثناء صعود الكوبري، مما أدى إلى اصطدامها بسور الكوبري.

وأكد مصدر طبي، أن الحادث أسفر عن إصابة 6 أشخاص بينهم 4 سيدات وتم نقلهم إلى مستشفى ميت غمر المركزي للعلاج وهم: "قشطة محمود صلاح، 68 سنة، حفيظة عبدالواحد، 60 سنة، عايدة عبدالله منصور، 59 سنة، إسراء فتحي الألفي، 40 سنة، أحمد إسماعيل الشيخ، 40 سنة، وإيهاب عبد الله الطنطاوي، 37 سنة،"

وأوضح المصدر أن الإصابات تتراوح بين كسور متفرقة وكدمات وجميعهم مقيمون بقرية "كفر البهايتة" التابعة لمركز.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث، وإعادة فتح الطريق على الكوبري، وجارِ إصلاح سور الكوبري.