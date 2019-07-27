إسقاط الأحكام الغيابية ضد قادة الجبهة الثورية في السودان

قرر المجلس الانتقالي السوداني إسقاط جميع الأحكام الغيابية ضد قادة الجبهة الثورية، حسبما نقلت "إكسترا نيوز".

وكانت القوات المسلحة السودانية، قد كشفت عن محاولة انقلابية شارك فيها الفريق أول هاشم عبدالمطلب، رئيس الأركان المشتركة في وقت سابق.

وأضاف البيان، الذي نقلته "سكاي نيوز" عربية، أن المحاولة الانقلابية شارك فيها عدد من ضباط القوات المسلحة، وجهاز الأمن والمخابرات برتب رفيعة، كما شارك فيها عدد من قيادات الحركة الإسلامية، وحزب المؤتمر الوطني.

وشدد البيان على أن المحاولة الفاشلة كانت تحاول قطع الطريق أمام الحل السياسي وعودة النظام السابق.

وأكد الجيش التحفظ على المتهمين بالمحاولة الانقلابية والتحقيق جار لمحاكمتهم.

كان المجلس العسكري الانتقالي في السودان، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قد أعلنوا توصلهما إلى الصيغة القانونية للاتفاق بينهما، لافتين إلى الإعلان عنها الأربعاء أو الخميس المقبلين.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، شمس الدين الكباشي، إن الوثيقة اكتملت، موضحا أنه سيتم تسليمها إلى جميع الأطراف.

من جهتها، اعتبرت قوى الحرية والتغيير، أن الاتفاق "يشكل مرحلة فاصلة للانتقال إلى الديمقراطية".

وأوضحت أن اللقاء مع رئيس المجلس العسكري كان إيجابيا، و"سنعمل مجتمعين لتطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه".