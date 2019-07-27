قرر مجلس جامعة طنطا، اليوم، برئاسة الدكتور مجدى سبع، رئيس الجامعة، صرف مكافأة إجادة قدرها 500 جنيه للهيئة المعاونة "المعيدين والمدرسين المساعدين"، ولجميع العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها ووحداتها والمدن الجامعية، والمستشفيات الجامعية، والمستشفى التعليمي العالمي، وكذلك قادة وأفراد الأمن الإداري المتواجدين على رأس العمل.

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الجامعة على دعم كافة العاملين بها، وتقديرًا لما يبذلونه من جهد ملموس في خدمة العملية التعليمية، وإتمام المهام الوظيفية على النحو الأمثل، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.