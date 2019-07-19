وضعت الولايات المتحدة الأمريكية القيادي في ميليشيات حزب الله، سلمان رؤوف سلمان على قوائم الإرهاب، وخصصت واشنطن مكافأة 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

سلمان رءوف سلمان المعروف أيضاً باسمه الكولومبي صموئيل سلمان الرضا، وهو مهندس تفجير بيونيس إيرس أحد كبار كوادر حزب الله و يعتبر العقل المدبر والمنسّق الميداني للعملية التي استهدفت مبنى الجمعية التعاضدية اليهودية الأرجنتينية آميا في 18 يوليو عام 1994، وأسفرت عن مقتل 85 شخصا وجرح 300 آخرين، وفى أعقاب التفجير فرّ من المنطقة قبل أن تتّهمه السلطات الأرجنتينية بلعب دور في هذا الهجوم.