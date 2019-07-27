شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد في محافظة دمياط، بالتعاون مع مديرية أمن دمياط حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، أسفرت عن إزالة 11 حالة تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد بإجمالي مساحة 1452 مترًا، و15 حالة تعدِ على أملاك الري بإجمالي مساحة 676 مترًا.

جاء ذلك برئاسة المهندس إبراهيم حسن، بحضور اللواء عصام الليثي السكرتير العام، ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة بالتصدي لأي محاولات تعدِ على أملاك الدولة واستردادها كاملة باعتباره حق أصيل من حقوق الشعب، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المعتدين.