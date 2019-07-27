قال محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن المدارس التكنولوجية التطبيقية ما هي إلا عبارة عن عقد توقعه وزارة التربية والتعليم مع إحدى الجهات أو الشركات الدولية في الصناعة مثل "الهيئة العربية للتصنيع".

وأضاف "مجاهد" خلال استضافته ببرنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن ازدواج التعليم والتدريب للطلاب يساعدهم على الحصول على أكبر قدر ممكن من الخبرات عبر قضائهم فترة أطول بالمصنع ووقتا آخر بالمدرسة، ما يوفر لهم تدريبا عمليا ونظريا، موضحا أن رسوم المدارس التكنولوجيا التطبيقية تعتبر بسيطة ومقاربة لرسوم المدارس الحكومية مع اختيارهم للمدرسين بعناية.

وأكد نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني أنه ومع تطبيق أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية ارتفع دخل المعلم للضعف، مشيرا إلى أن مرتبات المدرسين بالمدارس التكنولوجية التطبيقية أعلى من المعلمين بالتعليم العادي لكونه مطالبا دائما بالوجود داخل المدرسة والتفرغ عن أي عمل آخر بشكل كامل.