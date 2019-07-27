أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار علي الهواري، المنعقدة بمجمع المحاكم في طرة، محاكمة 6 متهمين بقتل شخص كويتي الجنسية، في منطقة العجوزة، وسرقته، إلى جلسة الإثنين 29 يوليو، لاستكمال مرافعات الدفاع.

وكشفت تحقيقات نيابة شمال الجيزة، بإشراف المستشار محمد المنشاوي، المحامي العام الأول للنيابة، عن أن الخادمة "عزيزة إمبارك محمد" 32 سنة، ربة منزل، مكَّنت كلا من "علي رحيم" 30 سنة "ميكانيكي سيارات"، وعبد الرحمن شعبان 19 سنة "عامل"، من دخول مسكن المجني عليه، وبحوزتهما أسلحة بيضاء، وأدوات لشل مقاومة وحركة المجني عليه، وقاما بتقييده وطرحه أرضا، واستوليا على المبالغ المالية.

وأوضحت التحقيقات، أن المجني عليه حاول الاستغاثة، فانقض عليه المتهمان كاتمين أنفاسه بقصد إزهاق روحه، ليتمكنا من إتمام جريتهما والفرار بالمسروقات، حيث تواجد باقي المتهمين بمحيط العقار محل الواقعة لحين انتهاء المخطط الإجرامي.

واعترف المتهمون تفصيلا بارتكابهم الواقعة، ومثلوا جريمتهم بمسرح الحادث، بشكل مطابق لما سردوه باعترافاتهم، وما تم ضبطه آثار مادية، وما ورد بتحريات جهات البحث وأقوال شهود الواقعة.