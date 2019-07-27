تأجيل محاكمة المتهمين بقتل طالب الرحاب.. وأم حبيبة لابنتها: انتي السبب

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"قتل طالب الرحاب"، ومن ضمنهم خطيبة المجني عليه ووالدها، لجلسة 27 أكتوبر المقبل، لاستكمال سماع الشهود.

وصدر القرار وسط بكاء المتهمة حبيبة وثورة المتهمين داخل القفص، فيما تشاجرت والدة المتهمة "حبيبة" مع ابنتها قائلة لها إنها سبب كل هذه الأمور فقام الأب بتهدئة الوضع قائلاً لهما: "الحق هايبان، الحق هايبان".

كان النائب العام أحال المتهم "أشرف حامد علي" 55 عاما، صاحب مكتب مقاولات، وابنته "حبيبة"، 20 عاما، طالبة بالجامعة البريطانية، و6 متهمين آخرين هم "محمد. ي ز"، 20 عاما، سائق سوري الجنسية، "باسم. م. ن"، 40 عاما، رئيس مجلس إدارة شركة رواج للاستيراد والتصدير، و"سيد. ر.ع" وشهرته "سيد سيكا"، 40 عاما، سائق، و"مجدي. ع. أ"، 40 عاما، سفرجي، و"وليد. ح. م"، 32 عاما، سائق، و"أحمد. ح. م"، 21 عاما، عامل، إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا على إثر خلاف بين والد حبيبة والمجني عليه بالاتفاق على قتله، واستأجروا شقة بمدينة الرحاب واستدرجوا المجني عليه إليها عن طريق المتهمة حبيبة خطيبته واشتركوا جميعا في قتله وأخفوا جثته بدفنها في حفرة أعدها المتهم الأول "والد حبيبة" وسرقوا متعلقاته بعد قتله.

وأشارت التحقيقات إلى أن الخلاف الذي كان بين المتهم الأول والمجني عليه يرجع لقيام المتهم الأول بتزوير بطاقة تحقيق شخصية للهروب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن عليه، واعترف المتهم الأول تفصيليا خلال تحقيقات النيابة بارتكاب الجريمة مع باقي المتهمين، وقام بتمثيل الجريمة وكيفية ارتكابها في مكان الحادث أمام النيابة العامة.