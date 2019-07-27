يعلن مركز الدراسات البردية والنقوش بدء الدورات التدريبية في اللغة المصرية القديمة وكذلك في الخطين الهيراطيقي والديموطيقي اعتبارا من اليوم السبت للدكتور وجدي رمضان.

ومن المقرر أن تقام محاضرات الخط الهيراطيقي لتكون مستويين مكثفين لمدة شهر على أن تكون بداية الدراسة 27 يوليو، وتكون أيام الدراسة السبت من كل أسبوع من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء.

أما عن دورة اللغة المصرية القديمة (الهيروغليفية) فستكون مدة الدراسة ستة مستويات مكثفة على أن تكون مدة دراسة المستوى شهرا وتبدأ الدراسة 28 من يوليو الجارى أيام الدراسة الأحد والأربعاء من كل اسبوع من الساعة 11 إلى الثانية.

أما عن محاضرات الخط الديموطيقي فتكون مدة الدراسة مستويين مكثفين على أن تكون مدة المستوى شهرا، وتبدأ الدراسة في 28 يوليو الجاري وأيام الدراسة تكون الأحد والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 2 إلى السادسة مساء.