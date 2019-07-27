قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق العمرانية، إن شروط حجز وحدات الإسكان الاجتماعى موحدة بكل المحافظات، وتكون الأولوية لأبناء المنطقة أو من يعمل ويقيم بها.

وأوضح عباس أن هناك شقق إسكان اجتماعي في كل مراكز محافظة مطروح، قائلا: "لكن اتضح أن الناس مش حابة العمارات، لدينا بمركز ومدينة العلمين 2500 شقة منذ عام ونصف تم تخصيص 10 منها فقط بعد 4 إعلانات".

جاء ذلك ردا على النائب أحمد الشريف، عضو لجنة الشؤون العربية، الذي طالب بضرورة تخصيص شقق إسكان اجتماعي بالقرعة لأبناء محافظة مطروح بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أن التمييز الإيجابي لا يتعارض مع الدستور.

وحذر النائب أحمد الشريف، من تكرار سيناريو الحزام الأخضر بمدينة برج عرب، قائلا: "برج العرب قامت فوق رؤوس ناس وزراعات وتم سحب أرض من ناس مقيمة، والسكن هناك أصبح أرخص مكان سكن في مصر، وأصبحت مدينة ضايعة".

وأكد الشريف أهمية دور نواب مطروح في التواصل مع أهالي المحافظة والدائرة، مطالبا المسؤولين بالتنسيق معهم، مضيفا: "مش عايزين حزام أسود زي الحزام الأخضر".

جاء ذلك خلال زيارة وفد برلماني من لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، اليوم السبت، لمدينة العلمين الجديدة ومحافظة مطروح، برئاسة النائب أحمد رسلان رئيس اللجنة، وبمشاركة 13 نائبا.