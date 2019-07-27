طالب صفي الدين المنشاوي، رئيس لجنة البيئة بحزب المحافظين، وزارة البيئة بتبني استراتيجية عاجلة وسريعة لمواجهة ظاهرة انتشار النفايات البلاستيكية، والتي تشكل خطرا كبيرا على البيئة.

وقال "المنشاوي"، إن أحد أسباب انتشار هذه الظاهرة هو تفشي القمامة والمخلفات في شوارع المحافظات والمدن السكنية، ما يترتب عليه تلوث البيئة والتربة والمياه الجوفية، موضحًا أن تراكم المخلفات داخل التجمعات العمرانية وخارجها يخلف أضرارا تتمثل في انتشار الجراثيم والميكروبات والحشرات والقوارض بأنواعها.

وأضاف أن لجنة البيئة بحزب المحافظين طرحت مبادرة "مصر ممكن تنضف في 90 يوم" على الحكومة المصرية، لتنفيذ استراتيجية إدارة بديلة للقضاء على مشكلة القمامة بشقيها النظافة والمخلفات.