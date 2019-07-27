شدد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، على ضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الإنشائية في تركيب الإنترلوك بشارعي المبيضة والصاغة، مع الاهتمام بنظافة الشارع والحفاظ عليه حتى يصبح شارع نموذجي.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية للمحافظ، بمدينة الفيوم، تفقد خلالها الأعمال الإنشائية بميدان الشيخ سالم وشارعي المبيضة والصاغة القديم، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

كما تفقد المحافظ، الأعمال الإنشائية بميدان الشيخ سالم، مؤكدا إظهار الوجه الجمالي والبيئي للميدان وتشجيره، وإنشاء مقاعد لراحة المواطنين، وأنه سيتم تركيب الإنترلوك لبعض الشوارع اللاحقة له على عدة مراحل، كما تفقد صيانة الأرصفة، وتركيب المقاعد بميدان السواقي أمام قصر ثقافة الفيوم.

رافق المحافظ خلال جولته، علاء رمضان، نائب رئيس المدينة لشؤون النظافة، والمهندسة نجاح حافظ، مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الفيوم.