شهد اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، مساء اليوم، حفل تجليس الحبر الجليل نيافة الأنبا إيلايون أسقفًا لمطرانية البحر الأحمر الأرثوذكسية، بكاتدرائية الأنبا شنودة بمنطقة الدهار بالغردقة، خلفًا للراحل الأنبا ثاؤفيلوس المتنيح في 13 فبراير الماضي، بعد صراع مع المرض وحياة حافلة بالحب والعطاء.

وقدم عبدالله، في بداية كلمته، التهنئة إلى الأنبا إيلاريون على توليه منصب أسقف كنيسة البحر الأحمر الأرثوذكسية، كما قدم التهاني لشعب المحافظة الكريم لاختيار أسقف وراعي لهم، داعيًا الله أن يديم له الصحة والبركة في منصبه الجديد.

وأضاف أن الأنبا ثاؤفيلوس كان راجل عظيم ومثال يحتذى به في حب الخير والتسامح وتقدير ظروف الآخرين ودوره الوطني والاجتماعي في خدمة قضايا المجتمع القومية والاجتماعية والدينية سواء المسيحية أو الإسلامية، لافتًا إلى أن تجليس نيافة الحبر الجليل الأنبا إيلاريون خلفًا للأنبا ثاؤفيلوس كخير خلف لخير سلف.

وقال محافظ البحر الأحمر، أن جميع الأديان السماوية قد نادت بالرحمة والمحبة والسلام فالإسلام دين السلام، والمسيحية هي دين المحبة ، وعلى الأرض نحيا جميعاً بالمحبة والسلام، مشيراً إلى أن الشعب المصري العظيم سوف يظل يداً واحده ونسيجا وطنيا واحدًا .

وفي نهاية كلمته ، قدم محافظ البحر الأحمر الشكر إلي الأنبا دانيال رئيس دير الأنبا بولا علي تعبه وأمانته في إدارة أمور الإيبارشية بكل هدوء وسلام والتعامل بكل شفافية ونزاهة وحكمة عقب نياحة الأنبا ثاؤفيلوس حتي سلم إيبارشية البحر الأحمر الأحمر لنيافة الأنبا إيلارون.