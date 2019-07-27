تداول 316 شاحنة بضائع و124 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة شهدت تداول 316 شاحنة و124 سيارة.

ويشهد ميناء نويبع اليوم وصول وسفر ثلاث سفن وعلى متنهم 31 شاحنة و3 سيارة فيما استقبل الميناء أمس السفينة سينا وعلى متنها 37 شاحنة و10 سيارة وغادرت السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهم 29 شاحنة .

بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض وعلى متنها 180 سيارة وغادر ميناء بورتوفيق السفينة شنجهاى أم متجهة لميناء الأدبية.

كما يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة SAPURA 1200 سفينة Special Purpose Ship "سفينة خدمات بترولية ذات مهام خاصة" وهى بطول 143.4 متر، عرض 35 متر وغاطس 4 متر قادمة من رأس شقير لتفريغ ألف طن معدات ومواسير بترولية بعد انتهاء مشروع تركيب ستة خطوط أنابيب جديدة تحت سطح البحر بخليج السويس لصالح شركة نفط خليج السويس Gupco من خلال شركة بان مارين للخدمات.

وأوضح المتحدث الإعلامي في بيان له اليوم، أن ميناء سفاجا يستقبل اليوم سفينتين وعلى متنهم 68 شاحنة و33 سيارة بينما استقبل الميناء أمس سفينة وعلى متنها 42 شاحنة و19 سيارة ومغادرة سفينتين وعلى متنهم 109 شاحنة و28 سيارة.