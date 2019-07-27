أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الدولة تسعى لبناء المدن الجديدة وتوسيع المخطط العمراني، حيث إن المدن مثل الأشخاص، فهناك مدن شابة ومدن كبرت وعجزت، مضيفًا أن الكثير من المدن في مصر أصابها العجز والكبر وفي مراحلها الأخيرة.

وأكد الجزار، خلال حواره في برنامج " الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب: "الإنسان لما يكبر يبقى غير قادر على بعض الوظائف ، المدن كذلك لما تكبر تكون غير قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها، كافة المدن القديمة اللي ليها تاريخ كبير لم يصيبها يد التحديث، وبالتالي تكون غير قادرة على استيعاب المستجدات من التكنولوجيا".

وأشار وزير الإسكان، إلى أنه لا يمكن ترك المدن القديمة على حالتها، فتم بناء مدن جديدة بجوار المدن القديمة مثل مدينة العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وبئر العبد وشرق بورسعيد، من أجل تقوية المدن القديمة وتشكيل هيكل عظمي قوي يّجبر كسرها.