كشف عبدالمحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، تفاصيل المشاجرة التي وقعت بين شركتين في معرض المؤسسة للتسويق العقاري.

وقال سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى"، عبر شاشة "صدى البلد"، إن الشركتين كانتا تستخدمان شبابًا لجذب العملاء إلى جناحها في المعرض، لكن شابين يعملان بالشركة تشاجرًا بسبب التنافس على أحد العملاء، حيث تطور الأمر إلى الضرب.

وأضاف أن ما حدث غير مقبول، مشيرًا إلى أنه أصدر قرارًا باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الشركتين: "حررنا محضرًا ضدهما ورفضنا محاولات الصلح من جانبهما وتسوية الموضوع، ووقفنا الشركتين عن العمل معنا، ولن نقبل بالعمل معهما تماما".

وأشار إلى أن الأزمة لم تستغرق أكثر من نصف ساعة، لتعود أعمال المعرض إلى طبيعتها مرة أخرى: "مفيش أي مشكلة، ومفيش حاجة أثرت على المعرض، وعملنا حفل فني النهاردة، والمبيعات كبيرة، في إطار أجندة وخطة المؤسسة، الخناقة كانت عادية جدًا وملهاش علاقة بالمؤسسة، وده أمر وارد في أي مؤسسة في الدنيا".