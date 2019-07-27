أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشكلة مصر الأولى هي أن الحيز المكاني الذي يّعيش فيه 100 مليون شخص هو 6% فقط من مساحة الدولة المصرية، ولم يكن هناك أمل أو حل سوى مضاعفة المعمور الذي يعيش عليه المواطنين حتى يصل لـ14%.

وأكد الجزار، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أن الدولة اهتمت بشكل كبير بشبكة الطرق من أجل الخروج من المساحة الضيقة وتوسيع العمران، ويتم بناء مدن جديدة على شرق وغرب هذه الطرق الجديدة فضلًا عن مجتمعات عمرانية جديدة من أجل تحقيق الهدف الأساسي وهو زيادة المساحة المستغلة من الأراضي في مصر وزيادة الحيز السكاني.

وأوضح: "المدن الجديدة بتخلق فرص عمل وطاقات اقتصادية جديدة عشان يتم استيعاب الزيادة السكانية المتوقعة، بنعمل مجتمعات عمرانية متكاملة يصحبها الاماكن للإقامة بمستويات مختلفة".