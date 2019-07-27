قال الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، إن سوق الأدوية في مصر تعاني نقص ببعض الأدوية الأساسية التي تخص مرضي الضغط والسكر.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والمذاع على فضائية "ON E"، اليوم، أن المرضى الذين تستقر حالتهم المرضية على دواء بعينه علميا لا يجوز تغييره ويجب على المريض أن يتناول الجرعة المحددة، "فيه أدوية حيوية مينفعش الهزار فيها".

وأوضح رئيس الشعبة العامة للأدوية أنه حتى الآن لا يوجد سبب واضح لنقص الأدوية وتم التواصل مع وزارة الصحة لمعرفة أسباب وجود معاناة داخل سوق الدواء المصري، مشيرا إلى أن نقص العقار الخاص بمنع الحمل خطر حقيقي يواجه الإصلاح الاقتصادي، الذي تبنته مصر منذ سنوات ويجب على الدولة الالتفات لذلك الأمر "مينفعش ميبقاش فيه أدوية منع حمل وتتباع سوء سوداء".