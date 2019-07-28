تطوير المنظومة الكروية ومتابعة مشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، تلك أهم الموضوعات التي تناولها الرئيس السيسي خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وحسبما صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، تناول السيسي جهود تطوير المنظومة الكروية في مصر، وتطورات "مشروع الموهبة والبطل الأوليمبي"، والاستعدادات الجارية لمشاركة مصر في أولمبياد طوكيو 2020، بالإضافة إلى تطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، مؤكدا على اتباع الأساليب العلمية في إعداد اللاعبين وتدريبهم وتذليل جميع الصعوبات أمامهم من أجل المنافسة الجادة في أولمبياد طوكيو.

وعرض وزير الشباب خلال الاجتماع، تقريراً عن الجهود الجارية لتطوير المنظومة الكروية المصرية على جميع المستويات، ومستجدات تنفيذ مشروع رعاية الموهوبين في كرة القدم، والذي يهدف لانتقاء أفضل المواهب الكروية من جميع أنحاء مصر.

الدكتور طه إسماعيل، لاعب ومدرب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، قال إن سعي الدولة لتكوين جيل رياضي على مستوى عال دعوة جيدة من قبل الرئيس، وستساهم في تكوين جيل رياضي وبناء قاعدة رياضية في مصر يسير عليها الجميع، وهو ما سيساعد في نجاح المنظومة الرياضية ككل.

وأضاف إسماعيل لـ"الوطن"، أن عملية تطوير المنظومة الرياضة مكلفة جدا حيث يجب أن تمر بعدد من المراحل، أولها اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ثم توفير برامج حياتية لهم تشمل التغذية والعادات السليمة والبرنامج الرياضي، بالإضافة إلى تطوير التقنيات التربية.

وأكد إسماعيل أنه من المفترض أن يكون هذا المشروع الرياضي برئاسة وزارة الشاب والاتحادات الرياضات مسؤولة عن تنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج الرياضية، موضحا أنه بعد تطبيق هذا القرار ستحصل مصر على مراكز متقدمة في أولمبياد طوكيو 2020.

وتابع أنه رغم الوقت القياسي لتنفيذ مشروع البطل الأوليمبي، إلا أن مصر كما نجحت في تنظيم بطولة الأمم الأفريقية في وقت قياسي وإقامة بطولة ناجحة على كل المستويات، ستنجح في تنفيذ هذا المشروع قبل بداية الأولمبياد في 2020.

بينما قال وليد صلاح الدين لاعب النادي الأهلي السابق، إن تطوير المنظومة الكروية في مصر بحاجة إلى خطوة مهمة وهي تحويل الأندية في مصر إلى دوري محترفين للكرة، موضحا أن هذه الخطوة تعني أن ينفصل فريق الكرة عن إدارة النادي، وتتولى إدارتها شركة مساهمة وتحصل على ترخيص رابطة الأندية المحترفة.

وأضاف صلاح الدين لـ"الوطن"، أن هذه الخطوة ستساعد بشكل كبير على تطوير المنظومة الكروية في مصر، مشيرا إلى أن في هذه الحالة ستتمكن الأندية من الانفاق على نفسها دون حاجة الدولة أن تساعد هذه الأندية ماديا.