قالت منة الله مصطفى، صاحبة اللوحة التي حصلت عليها جامعة بوسطن، إن اللوحة حصلت عليها الجامعة خلال زيارة لها لمستشفى 57357، وتم اقتناؤها وتعليقها بأحد جدران الجامعة.

وأضافت "مصطفى" خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والمذاع على فضائية "ON E"، أنها تحب الرسم وتقوم بذلك العمل دائما "كان ساندني في فترة مرضي ومكنتش حاسة أن عندي حاجة"، موضحه أنها تطمح في التخرج من المرحلة الثانوية وتلتحق بكلية فنون جميلة في المستقبل حتى تطور من موهبتها التي دفعت زائري الجامعة في اقتناء رسمتها خصيصا لعرضها في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكانت "مصطفى" تقضي وقتها داخل مرسم مستشفى 57357، تذهب لجلسات العلاج الإشعاعى، ثم تعود إلى المرسم لإنهاء لوحتها التى بدأتها منذ أيام، هكذا أولت منة الله مصطفى، 16 عاماً، عناية خاصة بلوحتها التى رآها وفد أمريكى من جامعة بوسطن، كان فى زيارة للمستشفى، فأبدى إعجابه بها وطلب الحصول عليها ووعد بتعليقها داخل الجامعة.

منذ 5 سنوات بدأت رحلت "منة الله" مع سرطان الغدد الليمفاوية، الذي داهمها مرتين متتاليتين، وتعافت منه بعد إجرائها لعملية زرع نخاع قبل عدة أشهر، خضعت بعدها لجلسات إشعاع وانتهت منها قبل أيام: "أخذت 22 جلسة إشعاع وآخر جلسة كانت من يومين، دلوقتي في فترة متابعة عشان صحتى تستقر وبعدها هرجع لمدرستى ودراستى اللى وقفت لحد أولى ثانوى عشان العلاج".