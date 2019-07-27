أعلن فرع مكتب التنسيق الرئيس بجامعة المنيا للقبول بالجامعات، أمس، استقبال الطلاب الناجحين في الثانوية العامة للمرحلة الأولى والراغبين بإجراء أعمال التنسيق به، والذي بدأت أعماله من صباح الأحد الموافق 21 يوليو، واستمرت حتى الساعة 7 من مساء أمس.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مد أعمال مكتب تنسيق الجامعات لطلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، حتى الساعة 7 من مساء الجمعة، حرصًا على مصلحة الطلاب ومنحهم فرصة أخيرة للتمكن من التنسيق عبر الموقع الإلكتروني.

وقال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إن الجامعة وفرت 3 معامل مجهزة ومزودة بـ 100 جهاز حاسب آلي، مشيرًا إلى أن الجامعة وفرت 15 أخصائيًا لشؤون تعليم وطلاب متخصص وذو كفاءة عالية لتوجيه الطلاب ومساعدتهم في إدخال رغباتهم بالطريقة السليمة، وتعريفهم بالخطوات التي يجب اتباعها لتسجيل الرغبات طبقًا للتوزيع الجغرافي وقواعد القبول الإقليمي، والكليات والمعاهد التي تقبل الطلاب طبقًا لشعبهم العلمية والهندسية والأدبية والكليات التكنولوجية والكليات والمعاهد التي تقبل الطلاب من جميع الشعب.

وأوضح أن مكاتب التنسيق استقبلت أكثر من 500 متردد، وفرت لهم الجامعة كافة إمكانياتها والتي انحصرت أغلب المشاكل التي تواجهم في إدخال أرقام الجلوس والرقم السري أو معرفة الطالب بترتيب دخول رغباته التي وصلت إلى 75 رغبة هذا العام.