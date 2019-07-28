أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه في الوقت الذي تقوم فيه الدولة المصرية ببناء العاصمة الإدارية الجديدة تقوم أيضًا في الوقت ذاته بحركة تطوير كبيرة في محافظة القاهرة سواء القاهرة الخديوية أو القاهرة التاريخية، أو منطقة روضة السيدة، وتم البدء في المنطقة الأمامية لروضة السيدة لتطويرها وأطلق عليها "السيدة 2"، فضلًا عن تطوير منطقة مجرى العيون.

وأضاف "الجزار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، أنه يتم حاليا بدء تشييد مركز المال والاعمال في العاصمة الإدارية الجديدة، كما أن عدد البنوك المشاركة في تمويل مركز المال والأعمال في العاصمة الإدارية وصل لـ 8 بنوك.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه تم توقيع بعض الاتفاقيات بشأن الأعمال الهندسية والهيكل الخرساني وشكل المباني من الخارج، وسيتم التوقيع على الشريحة الثالثة في الصين من القرض وهو سيكون خاصا بالبرج الأيقوني في العاصمة الإدارية والذي سيكون أعلى برج في أفريقيا.