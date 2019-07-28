أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تسعى للوصول إلى تكنولوجيات البناء الحديثة الموجودة في كافة دول العالم أثناء بناء العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يتم الاستعانة بأكبر شركات المقاولات في العالم ولها أعمال في الولايات المتحدة الأمريكية، كما يتم العمل على إنشاء مركز تدريب لحرف البناء.

وأضاف "الجزار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب، " مش عاوزين ننقل تكنولوجيات البناء الحديثة بس ، لا إحنا عاوزين ننقل التكنولوجيا و ننقل الخبرة، مش عاوزين العمل يمر مرور الكرام، إحنا عاوزين ننقل الخبرات دي في جمهورية مصر العربية".

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أنه لا يسعى فقط أن تكون مباني العاصمة الإدارية الجديدة مبهرة فقط، بل يعمل على نقل تكنولوجيا الدول المتقدمة في المباني ومحاكاتها في مصر، موضحا أن مراكز المال والأعمال دائما ما يكون شكلها مختلفة تمامًا عن باقي المباني، وليست عبارة عن عمارة سكنية فقط.