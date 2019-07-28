حاملة برونزية العالم للسباحة.. فيديو لـ فريدة عثمان تطمئن جمهورها

نشرت السباحة العالمية، فريدة عثمان، فيديو لها، عبر "تويتر" تشكر فيه جمهورها، على دعمهم لها.

وظهرت فريدة عثمان، وفي يدها الميدالية البرونزية التي حصلت عليها خلال بطولة العالم للسباحة التي تستضيفها كوريا، أمس، قائلة: "كنت عايزة أوريكوا الميدالية، وشكرا على كل دعمكم، والرسايل الجميلة اللي بتوصل لي".

وأضافت: "معلش، مش هعرف أرد على كل الناس دلوقت، بس كنت عايزة أقولكم شكرا، وبالنسبة لصحتي، أنا الحمد لله أحسن النهاردة".

واستطردت: "إمبارح كان يوم صعب الصراحة، ومبسوطة إني شرفت مصر وشرفتكم وخليتكم فخورين بيا، وإن شاء الله أرجع مصر بالسلامة وأرد عليكم كلكم".