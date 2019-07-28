"خليها تصدي": أسعار بعض السيارات انخفضت 30% منذ بداية الحملة

قال محمد شتا، المتحدث الرسمي باسم حملة خليها تصدي، إن أسعار بعض السيارات انخفضت بنسبة 30%، منذ بداية الحملة.

وأضاف محمد شتا، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر"، أنه يتوقع أن تختفي السيارات الصينية من الساحة المصرية تماما، مشيرا إلى أن الإقبال كان كبيرا على مثل هذا النوع من السيارات، لانخفاض سعرها، مقارنة بغيرها، مع عدم اهتمام المستهلك المصري بجودتها.

وأشار إلى أن "خليها تصدي" حملة توعوية في الأساس، أكثر من كونها حملة مقاطعة، مشيرا إلى أنها تزيد من توعية المواطنين بعوامل السلامة التي لا بد من أن يبحث عنها كل منهم في السيارة التي سيشتريها.