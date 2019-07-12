"خليها تصدي" تحذر المواطنين من شراء السيارات الآن: "التخفيضات جايه"

قال محمد شتا، المتحدث باسم حملة خليها تصدي، إن الحملة مستمرة في أعمالها وأحدثت تقدما كبيرا.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين على شاشة "النهار"، أن ما توقعته الحملة وترقبته بخصوص انخفاض أسعار السيارات، قد حدث: "موجات التخفيضات اللي توقعناها ما زالت مستمرة، وفي انتظار الموجات اللي هتحصل في شهر 9 اللي هتتزامن مع معرض فرانكفورت في ألمانيا، ونزول 90 شكل جديد من موديلات السيارات، عشان كدا محدش يشتري عربية دلوقتي".

وأشار إلى أن الوكلاء مجبرين على التعاقد على سيارات من الشركات والمصانع، مؤكدا أن دخول السيارات مصر ليس معناه أنها بيعت: "التوكيلات ملزمة قدام المصانع والشركات إنها تلبي التزاماتها، وتنفذ الشروط اللي وقعت عليها".

واستطرد أن هناك موجتين من التخفيضات في شهري سبتمبر وديسمبر 2019، واحتمال وجود موجة ثالثة، خاصة بعد إنشاء مصنع لكل من شركتي بيجو وأوبل في المغرب، "ومعنى إنهم فتحوا مصنع جديد هيصَدَّر لـ80 دولة، إنه هَتجِيلنا عربيات جديدة زيرو جمارك".