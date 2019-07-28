ميكانيكي يطعن زوجته بسبب خلافات زوجية في سوهاج

اصيبت ربة منزل بجروح طعنية في الصدر، على يد زوجها، في مركز دار السلام بسوهاج.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير الأمن، إخطارا، من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، بوصول "مروة. فتحي. ع" 19 عاما (ربة منزل) وتقيم دائرة المركز، مصابة بجروح طعنية في الصدر.

وبالانتقال وسؤال والدها 54 عاما (عامل) ويقيم بذات الناحية، اتهم زوجها "محمود. ر. ا" 26 عاما (ميكانيكي)، بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بسبب خلافات زوجية.

وأُلقي القبض على المتهم، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة للسبب المشار إليه.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.