تستعرض "الوطن" متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 28 يوليو الحالي، وذلك في بعض البنوك العاملة مثل بنك قناة السويس ومصر وكريدي أجريكول على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.40 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 4.41 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول

سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.39 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك عودة

سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.41 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع.