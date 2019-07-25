تقدم "الوطن" سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الخميس الموافق 25 يوليو الحالي، استمرارا لخدماتها المتنوعة للقراء، كالتالي:
سعر الريال السعودي في بنك عودة
سجل سعر الريال السعودي في بنك عودة نحو 4.41 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر
سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.40 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس
سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.40 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك المشرق
سجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق نحو 4.39 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في كريدي أجريكول
سجل الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.39 جنيه للشراء و4.44 جنيه للبيع.