وجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، باستضافة 2000 حاج وحاجة من أبناء اليمن الشقيق ذوي شهداء الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية المشاركين في عمليات "عاصفة الحزم وإعادة الأمل"، ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين لأداء مناسك الحج لهذا العام 1440هـ، الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وقال الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، إنّ التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين يأتي امتداد لأعماله الجليلة ومكارمه المتواصلة، وسعيه الدائم لكل ما فيه الخير والصلاح لإخوانه المسلمين عامة، ويجسد الرعاية والعناية المستمرتين من القيادة السعودية لأشقائهم من الشعب اليمني وذوي الشهداء خاصة، تقديرا للتضحيات البطولية التي قدمها الشهداء الأبرار رحمهم الله، ووفاءً لهم لما قدموه، ووحدة اليمن وسلامة أراضيه وكرامة وعزة أهله.

وأوضح أنّ السعودية ممثلة بقيادتها أخذت على عاتقها الدفاع عن اليمن أرضا وشعبا من العدوان الإيراني الظالم الذي يسعى للسيطرة على اليمن وتدمير مقدراته وانتهاك أمنه واستقراره وحرماته ونشر الفوضى والدمار في ربوعه عبر أذرعه من الميليشيات الانقلابية الحوثية، مشيرا إلى أنّ هذه الاستضافة تأتي في إطار حق الجوار وما تواصل المملكة تقديمه لخدمة ونصرة الأشقاء والتخفيف من معاناتهم.

وأشار وزير الشؤون الإسلامية إلى أنّ الوزارة اتخذت كامل استعدادها لتنفيذ التوجيه الكريم واستكمال الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع القطاعات الحكومية الأخرى، وتهيئة جميع وسائل الراحة والطمأنينة، كي يؤدي المستضافون مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.