أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لكليات الطب البشري وهو 98.4% بواقع 403.5 درجة، والحد الأدنى لكليات الصيدلة وهو 97.8% بواقع 401 درجة، والحد الأدنى لكليات طب الفم والأسنان وهو 98.29% بواقع 403 درجة، والحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي وهو 97.07% بواقع 405 درجة، والحد الأدنى لكليات الطب البيطري 97.07%.

وأوضح عبدالغفار خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق 2019، أنّ المرحلة الثانية تشهد أماكن شاغرة في كليات الهندسة والحاسبات والمعلومات.

يذكر أنّ الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر بإجمالي 30152 طالبا وطالبة، الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر بإجمالي 14690 طالبا وطالبة، الشعبة الأدبية 328 درجة فأكثر أي بنسبة 80% فأكثر 98471 طالبا وطالبة، ويأتي إجمالي أعداد الطلاب بهذه المرحلة 143313 طالبا وطالبة.