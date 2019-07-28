أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية، تكوين 3 أشخاص (سبق إتهام أحدهم في قضية سرقة) تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهم الإجرامي وترددهم على دائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين حال استقلالهم سيارة قيادة أحدهم يعمل عليها لدى مالكها بدون لوحات معدنية وبدون رخصتي قيادة وتسيير، وأنه قام بخلع اللوحات المعدنية بسبب قيامه ورفقائه بترويج الأقراص المخدرة بدائرة المركز. وضبط بحوزتهم (فرد خرطوش محلي الصنع، 2 طلقة خرطوش من ذات العيار، 3000 قرص مخدر، مبلغ مالي، 3 هواتف محمول).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتهم، والهواتف للاتصال بعملائهم. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.