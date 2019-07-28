احتفت الفنانة هيدي كرم، بافتتاح متحف قصر البارون، بعد أن دعت مؤسسة تراث هليوبوليس، سكان مصر الجديدة إلى المشاركة في متحف نشأة مصر الجديدة بقصر البارون إمبان، في بيان لها أمس.

وكتبت هيدي كرم عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، "مبروك لنا كلنا سكان مصر الجديدة وسكان مصر كلها افتتاح متحف قصر البارون واحد من أعرق قصور مصر اللي فضل سنين كتير مهجور وشكله محزن، وبفضل جهود جمعية تراث هليوبوليس، وبفضل استجابة وزارة الآثار والحكومة ووعيهم الكامل وادراكهم أهمية و خصوصية وتفرد قصر البارون من حيث المعمار، تم تحويل هذا القصر العظيم اللي متحف يحكي تاريخ منطقة تراثية عريقة من بلدنا الحبيبة مصر الجديدة".

وأضافت هيدي كرم: "كل الحب والتقدير والاحترام لكل من عمل جاهداً على تحويل الحلم إلى حقيقة".

وترمم وزارة الآثار، قصر البارون إمبان بتكلفة تزيد على 100 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من أعمال الترميم نهاية العام الحالي، وتبلغ مساحته حوالي 12.5 ألف متر، بعد أن صممه المعماري الفرنسي ألكساندر مارسيل وزخرفه جورج لويس كلود، واكتمل بناءه عام 1911، وهو مستوحى من معبد أنكور وات في كمبوديا ومعابد أوريسا الهندوسية.