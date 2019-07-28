الأماكن الشاغرة في كليات الشعبتين العلمية والأدبية لعام 2019

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأماكن الخالية بكليات الشعبتين العلمية والأدبية لطلبة الثانوية العامة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق 2019 اليوم.

وتنشر "الوطن" الأماكن الشاغرة بالكليات العلمية والأدبية على النحو التالي:

أولًا: الشعبة العلمية

ثانيًا: الشعبة الأدبية

الحدود الدنيا لكليات الشعب العلمية والأدبية بتنسيق المرحلة الأولى 2019