نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2019.. الطب 98.4% والصيدلة 97.8%أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لكليات المرحلة الأولى بالشعبتين العلمية والأدبية لطلبة الثانوية العامة، خلال مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق 2019.

وأوضح وزير التعليم أن الحد الأدنى لكليات الطب البشري هو 98.4% بواقع 403.5 درجة، والحد الأدنى لكليات الصيدلة هو 97.8% بواقع 401 درجة، والحد الأدنى لكليات طب الفم والأسنان هو 98.29% بواقع 403 درجات، والحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي هو 97.07% بواقع 405 درجات، والحد الأدنى لكليات الطب البيطري 97.07%، موضحًا أن هناك أماكن شاغرة في كليات الاقتصاد والعلوم السياسية والألسن والإعلام، والتمريض والعلوم، والزراعة، والآثار.

وأضاف خلال المؤتمر، أن الحد الأدنى لكلية اقتصاد وعلوم سياسية للشعبة الأدبية 96.43%، وكلية الألسن 95.4%، وكلية الإعلام 94.39%، والآثار 92.56%.