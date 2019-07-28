أكد وزير خارجية جمهورية مالطا كارميلو أبيلا، رفض بلاده هدم منازل المواطنين في وادي الحمص بقرية صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأعرب الوزير أبيلا لدى استقباله سفير فلسطين لدى مالطا فادي حنانيا، في العاصمة فاليتا، عن أمله بزيادة الجهود المبذولة؛ لوقف الإجراءات التي تحول دون تحقيق السلام.

واستعرض حنانيا تفاصيل الجريمة التي ارتكبتها السلطة القائمة بالاحتلال إسرائيل بحق أهلنا في واد الحمص بهدمها مباني في أراضٍ واقعة تحت السيطرة الفلسطينية، بما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، وقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة ذات الصلة.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تؤدي لتهويد المدينة وطرد سكانها، وتغيير الواقع الجغرافي والسياسي فيها.