مقارنة بـ2018.. ارتفاع بسيط في تنسيق المرحلة الأولى لعام 2019

اقتربت نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للعام الدراسي الحالي 2019، من نتيجة تنسيق العام الماضي في عدد من الكليات العلمية والأدبية، وذلك حسب ما أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في المؤتمر الذي عقد اليوم لإعلان النتيجة.

ووفقا لتنسيق العام الحالي، جاء الحد الأدنى لكليات الطب البشري 98.4% بواقع 403.5 درجة، وجاء الحد الأدنى لكليات الصيدلة بنسبة 97.8% بواقع 401 درجة.

أما الحد الأدنى لكليات طب الفم والأسنان 2019 هو 98.29% بواقع 403 درجة، والحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي 97.07% بواقع 405 درجة، وجاء الحد الأدنى لكليات الطب البيطري 97.07%.

تنسيق الحد الأدنى لكليات المرحلة الأولى للعام الماضي 2018، اقترب من تنسيق العام الحالي، إذ توقف لكليات الطب على مستوى الجمهورية للعام الماضي عند 98.04%، فيما توقف الحد الأدنى لطب الأسنان في 2018 عند 97.8% وتوقف الحد الأدنى لكليات الصيدلة عند 96.8%، والعلاج الطبيعي 96.70%.

ارتفاع بسيط في الحد الأدنى لكليات الشعبة الأدبية بالعام الحالي عن العام الماضي

وفي العام الحالي اقتربت أيضا نسب القبول بكليات الشعبة الأدبية من العام الماضي، وحسب ما تم الإعلان عنه في المؤتمر الذي عقد اليوم لعام 2019، جاء الحد الأدنى لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة بمجموع 402 درجة ونسبة مئوية 98.4%، وجاءت نسبة القبول بكلية الإعلام جامعة القاهرة بنسبة 96% مجموع 394، وكلية الألسن جامعة عين شمس بمجموع 394.5 درجة بنسبة 96.2%.

أما في العام الماضي 2018، وفي الشعبة الأدبية توقف الحد الأدنى للقبول بكليات الاقتصاد والعلوم السياسية 96.09% والإعلام 95% والألسن 94.75% والآثار 91.70%.