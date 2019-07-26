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شعبة الملابس: تخفيضات تصل إلى 50% مع أول أيام الأوكازيون

شعبة الملابس: تخفيضات تصل إلى 50% مع أول أيام الأوكازيون

بائع حاول سرقة كابلات كهرباء فصعق.. كشف غموض العثور على جثة بفيلا أسرة النني

بائع حاول سرقة كابلات كهرباء فصعق.. كشف غموض العثور على جثة بفيلا أسرة النني

أول فوج لحجاج البر يغادر نويبع.. و"الصحة": لا توجد إصابات معدية

أول فوج لحجاج البر يغادر نويبع.. و"الصحة": لا توجد إصابات معدية

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. العظمى في القاهرة تصل لـ38

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. العظمى في القاهرة تصل لـ38

فرنسا: ماضون في فرض عقوبات على شركات الإنترنت الأمريكية

فرنسا: ماضون في فرض عقوبات على شركات الإنترنت الأمريكية

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"إيكونومست": علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبى"فاشلة ومنهارة"بسبب سياسات"أردوغان"

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مشروع خيرى على خُطى بنك الفقراء: "خُد قرض وافتح مشروع"

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