قرر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، مساء أمس، اعتماد نظام جديد للتنسيق الإلكترونى للقبول بالجامعات الخاصة، بداية من العام الدراسى المقبل 2020- 2021، لضمان تحقيق النزاهة والعدالة بين الطلاب، وتلافى أخطاء التنسيق الحالى، أسوة بالنظام المعمول به فى الجامعات الحكومية.

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تشكيل لجنة لدراسة النظام المقترح وتحديد نقاط ضعفه وقوته، ومدى إمكانية تطبيقه، والمشكلات المتوقع أن تنتج عن التطبيق، مع تطويره ووضع خطة زمنية مُحكمة لتطبيقه، بداية من العام الدراسى المقبل.

وأكد المجلس أن «النظام الجديد يهدف للتيسير على الطلاب، وتفادى تكرار تقدم الطالب لأكثر من جامعة فى وقت واحد، وجعل المسألة أكثر تنظيماً»، موضحاً أن «النظام الجديد يتضمن تحديد الحد الأدنى للقبول بكل كلية فى كل جامعة، ودفع رسوم التقدم إلكترونياً، وترتيب رغبات الطالب بين الجامعات الخاصة والأهلية، وترتيب الطلاب بناء على المجموع».

"الأعلى للجامعات": 5% منحاً مجانية للمتفوقين وأبناء الشهداء والأفارقة

كما وافق المجلس على أن تقدم كل جامعة منحاً مجانية بنسبة 5% من أعداد الطلاب المقررة بكل كلية، ما عدا كليتى الصيدلة وطب الأسنان، على أن تعلن الجامعة عن المنح المقدمة للطلاب على الموقع الإلكترونى لها، وأن تتيح للطلاب التقدم لها بشكل مباشر، ويتم اختيارهم وفق بحث اجتماعى دقيق ومحدد، تجريه الجامعة، ويثبت عدم قدرة الطالب على سداد المصروفات.

واشترط المجلس أن يتقدم الطالب للحصول على المنحة من جامعة واحدة فقط، مع تخصيص عدد من المنح لأبناء الشهداء والمصابين من رجال الشرطة والجيش والمدنيين، وذوى الإعاقة، وأبناء المحافظات الحدودية «مطروح، وشمال وجنوب سيناء، والوادى الجديد، والبحر الأحمر، وأسوان»، بالإضافة إلى تخصيص نسبة لأبناء الدول الأفريقية، فى ضوء تولى مصر حالياً رئاسة الاتحاد الأفريقى.

ووافق المجلس على زيادة أعداد الطلاب فى كليات «الطب» و«التمريض» و«العلاج الطبيعى» و«الحاسبات والمعلومات»، لتلبية احتياجات سوق العمل المصرية والإقليمية والدولية، على أن يتم تشكيل لجنة فنية متخصصة لتقييم الإمكانيات المادية والبشرية لكل جامعة، لتحديد أعداد الطلاب الذين تستطيع استيعابهم.

تخفيض أعداد "أسنان وصيدلة" لـ20%

كما قرر المجلس تخفيض نسب أعداد القبول بكليات «طب الأسنان» و«الصيدلة» إلى 20%، بدلاً من 25% بداية من العام الدراسى الجديد 2019/2020.

وفى السياق انتهت، أعمال التقديم لتنسيق المرحلة الأولى للجامعات 2019/2020، أمس، بغلق الموقع الإلكترونى لتسجيل الرغبات.

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، المشرف العام على مكتب التنسيق، إن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى بلغ حتى الثانية عشر من ظهر الجمعة، 142 ألفاً و750 طالباً، مؤكداً أنه لا يمكن فتح باب التسجيل مرة أخرى للطلاب المتخلفين، وسيتم ترحيلهم إلى المرحلة الثانية.

وأضاف «عطا» أن غرفة العمليات المركزية الخاصة بالتنسيق لم تتلقَّ أى شكاوى بشأن إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

من جهته، كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن اللجنة العليا للتنسيق لم تجتمع حتى هذه اللحظة لتحديد الأعداد المقرر قبولها بكليات القمة، لافتاً إلى أن الاثنين المقبل أقصى موعد لإعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الثانوية العامة 2019/2020.