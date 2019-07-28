تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم، منفذي بيع السلع الغذائية واللحوم البلدية بأسعار أقل من الأسواق، للتخفيف عن كاهل المواطن البسيط، أمام ديوان عام المحافظة.

وقالت عوض، في بيان اليوم، إن هذه الأعمال تأتي ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، التي تهدف إلى رعاية الفئات الأكثر احتياجا وتوفير الحياة الكريمة لهم.

تأكدت المحافظ، خلال الزيارة، من توافر جميع السلع الغذائية وكذلك أسعارها المناسبة موجهة بفتح أبواب المنافذ أمام الجمهور طوال اليوم، كما أكدت أن اللحوم المطروحة تباع للجمهور بسعر 95 جنيها للكيلو، يتم توقيع الكشف عليها بمعرفة مديرية الطب البيطري، وتحت إشراف مديرتي التموين والصحة، للتأكد من صلاحيتها حفاظا على صحة المواطنين.

رافق المحافظ اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.