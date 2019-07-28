عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم، لمتابعة مديونية بنك الاستثمار القومي لدى عدد من الجهات وإجراءات مُبادلتها بأصول تمتلكها هذه الجهات، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمود منتصر نائب المدير التنفيذي لبنك الاستثمار القومي، وعددٍ من مسؤولي الجهات المعنية.

وأكدت وزيرة التخطيط خلال الاجتماع، تسوية مديونيات بنحو 15.7 مليار جنيه من مديونية هيئة السكك الحديدية، عن طريق الحصول على أصول تمتلكها، وذلك طبقا لتوجيهات رئيس الوزراء، ما يُسهم في فض التشابكات المالية، لافتة إلى أنّ الوزارة تعمل على استكمال الإجراءات مع باقي الجهات الأخرى.

من جانبه، استعرض محمود منتصر نائب المدير التنفيذيّ لبنك الاستثمار القومي، تصوّر البنك للموقف الحالي والمستقبلي للمديونيات المستحقة طرف الجهات الأخرى حتى 30 يونيو 2019، مشيرا إلى أنّ هناك جهات منتظمة في السداد في ضوء عقود الإقراض المبرمة معها، وجهات أخرى صادر لها قرار مجلس إدارة البنك بتسوية مديونياتها، كما توجد جهات أخرى جارٍ التفاوض على تسوية مديونياتها، لافتا في الوقت ذاته إلى وجود جهات يتم تسوية مديونياتها عن طريق استبدالها بأراضٍ أو أصول مملوكة للدولة أو حصص في شركات عامة، وفقاً للقرار الصادر في هذا الشأن.

ونوّه نائب المدير التنفيذيّ لبنك الاستثمار القومي خلال الاجتماع، إلى أهم الإجراءات التي اتخذها البنك بشأن تصفية المديونية المُستحقة له لدى الجهات المتعثرة عن طريق استبدالها بأصول أو أراض مملوكة للدولة أو حصص في الشركات العامة، موضحا أنّ البنك انتهى في المرحلة الأولى من عملية التصفية التي تشمل 3 مراحل، من تقييم 6 أصول عن طريق 3 مكاتب معتمدة من البنك المركزي.

كما تطرّق مسؤول بنك الاستثمار القومي إلى أهم المعوقات التي واجهت البنك خلا تنفيذ المرحلة الأولى من عملية مُبادلة المديونية بأصول، والإجراءات التي اتخذها البنك حيال تلك المعوقات، ومنها عقد عدة اجتماعات مع مُمثلي المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لبحث الفرص الاستثمارية المُتاحة لدى الجهات التي يمكن للبنك استغلالها في مُبادلة المديونية المستحقة، وهو ما أسهم بالفعل في حل بعض هذه المعوقات.

وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد، أنّه سيصدر قرارا يتضمن قائمة بعددٍ من قطع الأراضي التي تتبع بعض الجهات المدينة لبنك الاستثمار القومي، تتولى لجنة من البنك تقييم هذه الأراضي، موضحا أنّه سيتم عمل مقاصة لهذه المديونيات، في إطار جهود الحكومة لفض التشابكات المالية، كما كلّف رئيس الوزراء بحصر الأراضي الفضاء بالمحافظات لاستغلالها بشكل مثالي.