الأربعاء.. مناقشة "ليلة النار" ليعقوب الشاروني في "نهضة مصر"

تنظم دار نهضة مصر للنشر ندوة للأديب الكبير يعقوب الشاروني، تحت عنوان "كتب أطفال تغير العالم"، بعد اختيار روايته "ليلة النار" كأحد أفضل 6 روايات للأطفال على مستوى العالم تتناول التنمية المستدامة من خلال محاربة الفقر، وذلك من قبل نادي القراءة التابع لهيئة الأمم المتحدة ورابطة الناشرين الدولية.

وستتضمن الندوة مناقشة للرواية وتحليلها من قبل الناقد والأكاديمي الدكتور شريف الجيار، والكاتب والناقد محمد ناصف، والناقدة نجلاء علام والكاتبة نشوى الحوفي، يوم الأربعاء 31 يوليو بمكتبة مصر العامة بالجيزة، في الخامسة مساءً، بمكتبة مصر العامة، بالدقي.