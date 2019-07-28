اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ظهر اليوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح بلغت 97.35%.

وأكدت عوض أنه يتم بذل أقصى الجهود بالتعاون بين المحافظة ومديرية التربية والتعليم لتطوير المنظومة التعليمية، وتوفير الجو الملائم للطلبة والطالبات لتحقيق التفوق والتميز.

وأكد السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدور الثاني بلغ 6760 طالبا وطالبة، نجح منهم 6581 طالبا بنسبة 97.35%، ليصبح عدد الناجحين بالدور الأول والثاني 24415 طالبا وطالبة، لتصبح نسبة نجاح الشهادة الإعدادية لهذا العام 98.77%.