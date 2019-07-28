تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، ضد علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، اتهمه فيه بإثارة الرأي العام والتضامن مع الجماعة إلارهابية في هز الثقة بسمعة الدولة.

وقال "صبري" لـ"الوطن" إن بلاغه ضد نجل مبارك حمل رقم 2123 لسنة 2019 بلاغات النائب العام، وأحيل إلى نيابة أمن الدولة العليا للفحص والتحقيق.

وأضاف أن علاء مبارك حرّض من خلال تدويناته على مواقع التواصل الاجتماعي، ضد الدولة وأثار الرأي العام، وهاجم وزيرة الهجرة في تدوينة له استخدمتها وسائل الإعلام التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية في الهجوم على مصر.