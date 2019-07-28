سقط طفل في بلاعة صرف صحي بأحد شوارع مدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، وتمكن الأهالي من انتشاله ونقله إلى مستشفى الطوارئ بالمدينة.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بسقوط طفل في بلاعة صرف صحي في شارع الحسيني خلف الأمن المركزي بالمنصورة.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وتبين أن الأهالي تمكنوا من انتشال الطفل "هاني السيد السعيد"، من بلاعة صرف صحي وتم نقله إلى مستشفى طوارئ الجامعة في المنصورة للعلاج.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية.