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القمة 118.. أنا البطل

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بعد نجاح دورة شرم الشيخ.. "الصحفيين العرب" تناقش تنظيم فعاليات جديدة

بعد نجاح دورة شرم الشيخ.. "الصحفيين العرب" تناقش تنظيم فعاليات جديدة

"الكيتفين".. "قاتل متوهج" في قلب المحيط

"الكيتفين".. "قاتل متوهج" في قلب المحيط

"تموين البحيرة" تكثف حملاتها على المجازر استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

"تموين البحيرة" تكثف حملاتها على المجازر استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

محافظ الإسكندرية يكلف الصرف الصحي بتحديد المسؤولين عن تكويد الشنايش

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إقالة 3 أطباء بمستشفى المنزلة وإحالة 7 للتحقيق في وفاة الطفلة بسملة

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