وافق مجلس جامعة طنطا، في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور مجدي عبدالرؤوف سبع رئيس الجامعة، على منح 31 درجة دكتوراه و93 درجة ماجستير، و233 دبلوم دراسات عليا في تخصصات مختلفة.

كما وافق المجلس على منح اللقب العلمي لوظيفة "أستاذ"، لكل من: محمد عبد الشبيني، وعلاء محمد مارية، ورشا عبد الحميد علم الدين بكلية الطب، وإيناس فاروق العشري وراندا مصطفى الديب بكلية التربية، ونجوى محمود أبو جبل ومحمد شحاته خطاب بكلية التجارة، ومنح اللقب العلمى لوظيفة "أستاذ مساعد" لكل من غادة فوزي رزق وهناء عبدالعزيز زايد وشيماء محمد السوداني ومحمد مصطفى الشيخ ومحمد سمير عبدالغفار، وشيماء فاروق عبدالقادر وعطية جاد الحق أنور بكلية الطب، ومحمد أحمد شهاب وعبدالفتاح يوسف العتيق بكلية العلوم، وبسام سمير بارومة بكلية التجارة، وجيهان شحاته البسطويسي ومحمد يوسف عبدالفتاح بكلية طب الأسنان، وأسامة السيد حاتم بكلية الهندسة، وشيرين جلال الطنطاوي ولبلبة فتحي خليفة بكلية التربية النوعية.

ووافق المجلس على التعيين في وظيفة "مدرس" كل من شيماء وحيد صلاح الدين ومروة أحمد أبو جبل ووفاء مدحى عطية وأميرة السيد الهواري، ونادية عزت هلال وغادة عطية صاجة، وإسراء حمدي نصار ومحمد بصيلي حنيش ووسام ممدوح إبراهيم، ومحمد عبد الهادي شامه ومحمد جمال البهنساوي وهبة محمد سواحل، وإسراء عبد العزيز علي وأمينة مصطفى سلامة، وريهام رفعت الخولي وأميمة كامل دقماق، وياسر فؤاد غرابة بكلية الطب، ودينا شمس الدين يوسف وعبدالوهاب محمد خليفة بكلية الآداب، ومحمد علي فرج وشريف مجدي الشرقاوي وأسامة السيد عيسى بكلية طب الأسنان، وهاني محمد العاصي بكلية التربية النوعية.